Нефть дешевеет 11 августа перед статистикой по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются после роста ранее и в ожидании трейдерами данных по запасам этого вида сырья в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,16% - до 70,52 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,22% - до 68,14 доллара за баррель.

С начала недели динамика нефтяных цен не имеет единого направления. В понедельник падение котировок достигало 4%, а во вторник нефть подорожала на 2,5-3%. Перед публикацией данных о запасах в США нефть несколько дешевеет.

Трейдеры обращают внимание на данные Американского института нефти (API). Согласно оценке API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 6 августа опустились на 0,8 миллиона баррелей.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что запасы снизились на 1 миллион баррелей, что несколько больше оценки API.

Трейдеры вместе с этим продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавируса в мире. "Есть надежда на то, что рост нефтяного спроса будет опережать рост предложения, несмотря на распространение штамма "дельта" COVID-19", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков CBA.