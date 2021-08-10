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Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 10 августа достигла рекордных 17,35 грн/л (+13 коп./л к 9 августа)
13:21 10.08.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Рекордно высокая цена установлена на станциях днепропетровской сети «Нефтек» — 18,29 грн/л (+30 коп./л).
Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» в среднем выросла на 34-35 коп./л, до 16,95-16,96 грн/л. AMIC поднял цены на 17 коп./л, до 17,17 грн/л.
ZOG и «Укргаздобыча» подняли цены на 20 коп./л.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Параллель», SunOil , BVS, Chipo, Mango и Motto повысили цены в пределах 5-15 коп./л.
Отметим, средняя розничная цена ресурса с начала июля по 10 августа выросла на 1,98 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 980 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 августа, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,99
|
0,00
|
WOG
|
17,98
|
0,00
|
Авиас
|
16,95
|
0,34
|
Укрнафта
|
16,96
|
0,35
|
AMIC
|
17,17
|
0,17
|
Shell
|
17,18
|
0,00
|
SOCAR
|
17,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
17,40
|
0,13
|
KLO
|
17,49
|
0,00
|
Параллель
|
17,95
|
0,10
|
Автотранс
|
17,43
|
0,00
|
UPG
|
17,15
|
0,00
|
SUNOIL
|
16,98
|
0,09
|
BVS
|
17,09
|
0,10
|
Chipo
|
17,14
|
0,10
|
Нефтек
|
18,29
|
0,30
|
ZOG
|
17,10
|
0,20
|
Укргаздобыча
|
17,19
|
0,20
|
Авантаж 7
|
16,58
|
0,00
|
Marshal
|
16,60
|
0,00
|
Mango
|
17,12
|
0,15
|
Motto
|
17,25
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
17,35
|
0,13
|
|
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