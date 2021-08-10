Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 10 августа достигла рекордных 17,35 грн/л (+13 коп./л к 9 августа)

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Рекордно высокая цена установлена на станциях днепропетровской сети «Нефтек» — 18,29 грн/л (+30 коп./л).

Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» в среднем выросла на 34-35 коп./л, до 16,95-16,96 грн/л. AMIC поднял цены на 17 коп./л, до 17,17 грн/л.

ZOG и «Укргаздобыча» подняли цены на 20 коп./л.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Параллель», SunOil , BVS, Chipo, Mango и Motto повысили цены в пределах 5-15 коп./л.

Отметим, средняя розничная цена ресурса с начала июля по 10 августа выросла на 1,98 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 980 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 августа, грн/л