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Цены на бензин 9 августа прекратили рост
15:45 09.08.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 9 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал еще на 8 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,32 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,27 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,46 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 17,22 гривен за литр (+0,07 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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