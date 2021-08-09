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Цены автогаза в рознице 9 августа продолжили рост
13:12 09.08.2021 |
Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС в период с 6 по 9 августа выросла до 17,22 грн/л (+8 коп./л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В частности, в сети ОККО продукт подорожал на 30 коп./л, до 17,99 грн/л. На 7 коп./л выросла цена автогаза на АЗС AMIC (17,00 грн/л).
«Параллель», «Автотранс», UPG, Glusco, «Катрал», «Авантаж 7» и Marshal подняли цены на 20 коп./л.
Такие сети как SOCAR, «БРСМ-Нафта», BVS Chipo и Motto повысили цены в пределах 5-15 коп./л.
Отметим, средняя розничная цена ресурса с начала июля по 9 августа выросла на 1,88 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 5 380 грн/т, до 29 010 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 6 по 9 августа, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,99
|
0,30
|
WOG
|
17,98
|
0,00
|
Авиас
|
16,61
|
0,00
|
Укрнафта
|
16,61
|
0,00
|
AMIC
|
17,00
|
0,07
|
Shell
|
17,18
|
0,00
|
SOCAR
|
17,98
|
0,10
|
БРСМ-Нафта
|
17,28
|
0,03
|
KLO
|
17,49
|
0,00
|
Параллель
|
17,85
|
0,20
|
Автотранс
|
17,43
|
0,20
|
UPG
|
17,15
|
0,20
|
SUNOIL
|
16,89
|
0,00
|
BVS
|
16,99
|
0,10
|
Chipo
|
17,04
|
0,10
|
Glusco
|
17,15
|
0,20
|
Катрал
|
16,97
|
0,20
|
Авантаж 7
|
16,58
|
0,20
|
Marshal
|
16,60
|
0,20
|
Mango
|
16,97
|
0,00
|
Motto
|
17,20
|
0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
17,22
|
0,08
|
|
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