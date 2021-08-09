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Падение цен на нефть 9 августа ускорилось до 4%
12:23 09.08.2021 |
Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили падение до 4% с 2% утром, сдерживают котировки опасения рынков за спрос из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.58 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,86% - до 67,97 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 4,07% - до 65,5 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 2%.
В мире продолжает распространение коронавирус, особенно штамм "дельта". После ужесточения карантина в Китае инвесторы опасаются за прогнозы спроса на нефть и перспективы восстановления экономики. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире.
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