СУГ ожидаемо растет в опте

Средняя цена оптовых партий сжиженного газа в Украине за текущую неделю (с 30 июля по 6 августа) выросла на 600 грн/т, до 29 000 грн/т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

В столичном регионе к концу недели цены составляют - 28 700-29 400 грн/т. «Ресурса стало больше, подошли переходящие остатки июля. Они немного разбавили дорогой августовский газ» - говорит трейдер из Киевской области.

В Харьковской области, стоимость ресурса составляет 28 700-29 000 грн/т. В Полтавской области цены выросли до 28 500-28 900 грн/т.

В южных областях стоимость сжиженного газа выросла до 29 000-29 800 грн/т. В западных областях диапазон цен колеблется в районе 28 300-29 200 грн/т. Тут трейдеры отмечают нарастающий дефицит предложений, вызванный рваным графиком отгрузок крупных поставщиков. Так, на балансе сказываются задержки «Роснефти» и Мозырского НПЗ, который не торопится с отгрузками августовских термов. Операторы западных регионов компенсируют недостающие ресурсы закупками в Польше, а также на внутреннем рынке.

Большинство трейдеров оценивают состояние рынка западных и южных областей как легкий дефицит. В центральной и восточной части страны предложение ресурса сбалансировано со спросом.

По данным enkorr, «Укртатнафта» зафрахтовала 2 танкера, первый из которых уже прибыл в Одессу, второй прибудет через неделю. На максимальных оборотах также планирует работать Николаевская перевалка. «Думаю, в августе будет более 5 тыс. т», - поделился прогнозом представитель «Ультрамарин Трейдинга», оператора перевалки в Николаеве.

Также ожидается, что в августе-сентябре «Укртатнафта» выйдет на производства 20-21 тыс. т газа в месяц, что почти вдвое превышает уровень июля.

Тем не менее, по словам участников украинского рынка, в ближайшее время цена СУГ может продолжить рост. Во-первых, остается непонятной ситуация с поставками Socar New Energy (SNE). Так, по рынку циркулирует информация, что поставки газа «Роснефти» могут быть срезаны на 50% в августе на фоне пиковых цен в России. «Ритмичность поставок остального ресурса также под вопросом: бюрократические механизмы еще не отлажены, остаются вопросы с оперативностью оплат и т.д.», - считает крупный импортер.

По информации другого клиента SNE, компания урежет только терм-контракты, тогда как спотовые объемы (около 7 тыс. т) гарантированы. По информации трейдеров, премия на спот от SNE на август составила $50/т к среднемесячному значению Argus daf Brest, тогда как TERM'ы подписаны по +$25/т.

Не менее активно обсуждается вероятность полного прекращения поставок «Роснефти» в августе на фоне сбоя в сделке по покупке Socar New Energy сети Glusco. «Туман вокруг отгрузок «Роснефти» - один из основных дестабилизирующих факторов на рынке. Если объем выпадет весь, Украине нечем его будет оперативно заместить», - считает руководитель крупной трейдинговой структуры.

Еще одним фактором угрозы стабильных поставок из РФ стал пожар на заводе «Газпром-переработки». Авария нарушила снабжение сырьем «Запсибнефтехим» «Сибура» Сургутского ЗСК «Газпрома», что может вызвать острый дефицит ШФЛУ и СУГ на российском рынке и, соответственно, в Украине и Польше.

