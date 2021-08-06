Цена автогаза в премиум-сегменте АЗС достигает 18 грн/л

За неделю (30 июля-6 августа) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 коп./л, до 17,14 грн/л, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдения. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

При этом цены ресурса в сетях премиум-сегмента также бьют рекорды. Так, WOG выставила на стелу 17,98 грн/т, SOCAR – 17,88 грн/л, ОККО – 17,69 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» в среднем выросла на 32 коп./л, до 16,61 грн/л. KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 50 и 30 коп./л, до 17,49 и 16,38 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 38 и 25 коп./л, до 17,25 грн/л и 17,06 грн/л соответственно. В сети Shell за неделю цена выросла на 16 коп./л — до 17,18 грн/л.

Такие сети как AMIC, Prime, «Параллель», BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, «Укргаздобыча», Marshal и другие подняли цены на 10–74 коп./л (см. табл.).

Отметим, средняя розничная цена ресурса с начала июля по 6 августа выросла на 1,80 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 5 550 грн/т, до 29 180 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 30 июля по 6 августа, грн/л