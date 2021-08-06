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Цена автогаза в премиум-сегменте АЗС достигает 18 грн/л
12:21 06.08.2021 |
За неделю (30 июля-6 августа) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 коп./л, до 17,14 грн/л, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдения. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
При этом цены ресурса в сетях премиум-сегмента также бьют рекорды. Так, WOG выставила на стелу 17,98 грн/т, SOCAR – 17,88 грн/л, ОККО – 17,69 грн/л.
Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» в среднем выросла на 32 коп./л, до 16,61 грн/л. KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 50 и 30 коп./л, до 17,49 и 16,38 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 38 и 25 коп./л, до 17,25 грн/л и 17,06 грн/л соответственно. В сети Shell за неделю цена выросла на 16 коп./л — до 17,18 грн/л.
Такие сети как AMIC, Prime, «Параллель», BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, «Укргаздобыча», Marshal и другие подняли цены на 10–74 коп./л (см. табл.).
Отметим, средняя розничная цена ресурса с начала июля по 6 августа выросла на 1,80 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 5 550 грн/т, до 29 180 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 30 июля по 6 августа, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,69
|
0,20
|
WOG
|
17,98
|
0,30
|
Авиас
|
16,61
|
0,32
|
Укрнафта
|
16,61
|
0,32
|
AMIC
|
16,94
|
0,31
|
Shell
|
17,18
|
0,16
|
SOCAR
|
17,88
|
0,40
|
БРСМ-Нафта
|
17,25
|
0,38
|
KLO
|
17,49
|
0,50
|
Параллель
|
17,65
|
0,20
|
Автотранс
|
17,23
|
0,25
|
UPG
|
16,95
|
0,20
|
SUNOIL
|
16,89
|
0,34
|
BVS
|
16,89
|
0,20
|
Chipo
|
16,94
|
0,48
|
Prime
|
17,00
|
0,50
|
Glusco
|
16,95
|
0,20
|
Овис
|
16,99
|
0,40
|
Авантаж 7
|
16,38
|
0,30
|
Marshal
|
16,40
|
0,30
|
Mango
|
16,97
|
0,74
|
Motto
|
17,06
|
0,25
|
Средняя цена в Украине:
|
17,14
|
0,28
|
|
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