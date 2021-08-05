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Цены на ДТ в опте пошли на спад
18:08 05.08.2021 |
После пиковых высоких цен на дизтопливо в конце прошлой недели мелкооптовые партии ресурса в среднем снизились на 11 коп./л.(-0,44%), до 25,17 грн./л, крупнооптовые- на 440 грн/т (-1,48%), до 29 390 грн./т. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам оперативного ценового мониторинга.
Основным драйвером снижения выступила «Укртатнафта», завод которой уже третий день как вышел на максимальные объемы переработки сырья -14 тыс. т в сутки. В результате дизельное топливо компании в крупном опте подешевело на 700 грн/т, до 29 400 грн./т, в мелком - на 1,15 грн./л (24,06 грн/л).
Контрагент Кременчугского НПЗ - компания «Альянс Энерго Трейд» - сегодня предлагала ресурс завода по 29 500 грн/т, что на 1000 грн/т дешевле, чем в конце прошлой недели.
На снижение цен также отобразилось наполнение южных областей морским ресурсом. Как известно, 30 июля ОККО привезла в Херсон 6 тыс. т индийского ДТ, 3 августа в порт «Южный» прибыл танкер с 30 тыс. т греческого дизтоплива для Wexler Group, а 4 августа с таким же объемом зашел в порт Николаева танкер с испанским ресурсом от Coral Energy.
По словам участников рынка, испанское ДТ в продаже появится не ранее вторника следующей недели, однако компания «Фидея» уже собирает на него заявки в крупном опте по 28 700 грн/т, а ФОП «Рештка» в мелком - по 23,50 грн/л.
Как ранее сообщали эксперты Консалтинговой группы «А-95», ожидаемые поставки топлива в августе должны с запасом покрыть потребности украинского рынка. По их прогнозам, баланс дизельного топлива может составить 700 тыс. т, что на 11% больше, чем в августе-2020 (630 тыс. т).
Между тем, опасения на рынке вызывает неопределенность с поставками дизельного топлива «Роснефти» трейдером Socar New Energy. По словам украинских операторов, в настоящее время трейдер закрывает еще июльские контракты, а поставки на август остаются под вопросом из-за проблем с разрешениями ФСТЭК.
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