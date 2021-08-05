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Рост цен на бензин приостановился 5 августа, автогаз подорожал еще на 5 копеек
15:48 05.08.2021 |
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 29,32 гривен за литр (+0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,27 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,45 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,07 гривен за литр (+0,05 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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