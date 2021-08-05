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Средняя цена сжиженного газа 5 августа в сетях АЗС повысилась на 5 коп./л, до 17,07 грн/л
12:34 05.08.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В частности, стоимость сжиженного газа в сети SOCAR в среднем выросла на 10 коп./л, до 17,88 грн/л. Продукт на станциях AMIC подорожал на 19 коп./л, до 16,83 грн/л.
На 20 коп/л автогаз подорожал в сетях «Параллель», SUNOILи «Овис».
ZOG, Chipo, «Авантаж 7 и Mango подняли цены на 22-55 коп./л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 6 и 5 коп./л, до 17,14 грн/л и 17,01 грн/л соответственно.
Отметим, средняя цена ресурса в размере 17,07 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,73грн/л, или 11%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 5 550 грн/т, до 29 180 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 4 по 5 августа, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,69
|
0,00
|
WOG
|
17,68
|
0,00
|
Авиас
|
16,58
|
0,00
|
Укрнафта
|
16,59
|
0,00
|
AMIC
|
16,83
|
0,19
|
Shell
|
17,17
|
0,00
|
SOCAR
|
17,88
|
0,10
|
БРСМ-Нафта
|
17,14
|
0,06
|
KLO
|
17,49
|
0,00
|
Параллель
|
17,65
|
0,20
|
Автотранс
|
17,18
|
0,00
|
UPG
|
16,75
|
0,00
|
SUNOIL
|
16,89
|
0,20
|
ZOG
|
16,90
|
0,30
|
Chipo
|
16,94
|
0,22
|
Овис
|
16,99
|
0,20
|
Олас
|
16,05
|
-0,25
|
Авантаж 7
|
16,38
|
0,10
|
Marshal
|
16,40
|
0,00
|
Mango
|
16,97
|
0,55
|
Motto
|
17,01
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
17,07
|
0,05
|
|
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