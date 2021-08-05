Нефть дорожает 5 августа в рамках коррекции после падения в цене на 3% днем ранее

Мировые цены на нефть в четверг утром растут в рамках коррекции после падения в среднем на 3% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,36% - до 70,63 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,34% - до 68,38 доллара за баррель.

На рынке нефти в четверг утром наблюдается коррекционный рост после резкого снижения цен на 3% торговым днем ранее. Такой динамике способствовали данные о коммерческих запасах в США, а также растущие опасения по поводу эпидемиологической ситуации. Из-за вспышки заболеваемости штаммом COVID-19 "дельта" власти Китая ввели дополнительные ограничения на передвижения, что негативно сказалось на спросе на топливо.

По данным экспертов CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, в Китае, который является одним из крупнейших импортеров нефти в мире, наблюдается резкий рост числа случаев заражения штаммом "дельта".