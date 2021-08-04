Финансовые новости
- |
- 04.08.21
- |
- 16:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бензин 4 августа подорожал на АЗС после публикации новой максимальной цены
15:31 04.08.2021 |
Розничные цены на бензин и в Украине 4 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Дизельное топливо подешевело, автогаз подорожал на 13 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,29 гривен за литр (+0,05 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,02 гривен за литр (+0,13 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему украинским политикам запретили ездить в зону ООС
|НАБУ задержало Чауса в больнице «Феофания»
|Убийство Шишова: Пожалеет ли Лукашенко, что связался с СБУ
|Зеленский подписал два ключевых для судебной реформы закона
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин одобрил стратегию энергетической безопасности
|Рябикин победил в конкурсе на голову Гостаможни – возглавлял ее с ноября
|Бензин 4 августа подорожал на АЗС после публикации новой максимальной цены
|Цены на нефть 4 августа усилили снижение
|Рост мировых инвестиций в ВИЭ стал рекордным в I половине 2021 года
|Средняя розничная цена автогаза 4 августа превысила 17 грн/л
Это интересно
|Honda представила линейку аксессуаров для клиентов с собаками
|SpaceX дополнит спутники Starlink наземными станциями
|Samsung повысит цены на чипы: графика и мобильные процессоры подорожают
|Land Rover выпустил «экспедиционный» Defender Trophy
|Создателю электрогрузовиков Nikola грозит до 25 лет тюрьмы за мошенничество
|Китайская CATL представила первые натрий-ионные аккумуляторы для электромобилей
|Илон Маск подтвердил, что обычный руль не вернётся в Tesla