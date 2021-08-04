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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бензин 4 августа подорожал на АЗС после публикации новой максимальной цены

15:31 04.08.2021 |

Нефть и безнин

 

Розничные цены на бензин и в Украине 4 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Дизельное топливо подешевело, автогаз подорожал на 13 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,29 гривен за литр (+0,05 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,02 гривен за литр (+0,13 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

 
По материалам: РБК-Украина
 

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