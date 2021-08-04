Средняя розничная цена автогаза 4 августа превысила 17 грн/л

Средняя цена сжиженного газа 4 августа в сетях АЗС повысилась на 13 коп./л, до 17,02 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В частности, стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» в среднем выросла на 29 коп./л, до 16,58-16,59 грн/л. Продукт на станциях ОККО подорожал на 20 коп./л, до 17,69 грн/л.

Shell, «Автотранс», BVS, Chipo, Glusco, «Рур груп», Marshal и Mango подняли цены на 5-40 коп./л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 8 и 3 коп./л, до 17,08 до грн/л и 16,96 грн/л соответственно.

Отметим, средняя цена ресурса в размере 17,02 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,68 грн/л, или 11%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 5 050 грн/т (на 27%), до 28 680 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 3 по 4 августа, грн/л