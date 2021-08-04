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Средняя розничная цена автогаза 4 августа превысила 17 грн/л
13:33 04.08.2021 |
Средняя цена сжиженного газа 4 августа в сетях АЗС повысилась на 13 коп./л, до 17,02 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В частности, стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» в среднем выросла на 29 коп./л, до 16,58-16,59 грн/л. Продукт на станциях ОККО подорожал на 20 коп./л, до 17,69 грн/л.
Shell, «Автотранс», BVS, Chipo, Glusco, «Рур груп», Marshal и Mango подняли цены на 5-40 коп./л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 8 и 3 коп./л, до 17,08 до грн/л и 16,96 грн/л соответственно.
Отметим, средняя цена ресурса в размере 17,02 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,68 грн/л, или 11%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 5 050 грн/т (на 27%), до 28 680 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 3 по 4 августа, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,69
|
0,20
|
WOG
|
17,68
|
0,00
|
Авиас
|
16,58
|
0,29
|
Укрнафта
|
16,59
|
0,29
|
AMIC
|
16,67
|
0,01
|
Shell
|
17,17
|
0,15
|
SOCAR
|
17,78
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
17,08
|
0,08
|
KLO
|
17,49
|
0,00
|
Параллель
|
17,45
|
0,00
|
Автотранс
|
17,18
|
0,05
|
UPG
|
16,75
|
0,00
|
SUNOIL
|
16,69
|
0,00
|
BVS
|
16,79
|
0,10
|
Chipo
|
16,72
|
0,06
|
Glusco
|
16,95
|
0,20
|
Рур груп
|
17,49
|
0,40
|
Авантаж 7
|
16,28
|
0,00
|
Marshal
|
16,40
|
0,30
|
Mango
|
16,42
|
0,12
|
Motto
|
16,96
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
17,02
|
0,13
|
|
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