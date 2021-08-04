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Госрегулирование: бензин подорожал на 22 коп./л
10:22 04.08.2021 |
Министерство экономики Украины на своем официальном сайте опубликовало информацию о новых расчётах средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду августа.
«На основании расчетов акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,24 гривны, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,86 гривны за литр», - говорится в сообщении.
С учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 31,86 грн/л, что на 22 коп./л выше цены, установленной на последнюю декаду июля.
Предельная цена ДТ практически осталась на том же уровне - 29,24 грн/л (-1 коп./л).
Как сообщал enkorr, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).
2 июня правительсво внесло изменения в формулу расчета средней цены на топливо. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере $27/т, или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензинов и 73 коп./л (с НДС) - к стоимости ДТ.
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