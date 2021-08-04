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Нефть дешевеет 4 августа на коронавирусных рисках и данных API по запасам в США
09:07 04.08.2021 |
Нефть в среду утром умеренно дешевеет на фоне напряженной эпидемиологической ситуации в мире и данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,01% - до 72,4 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,24% - до 70,39 доллара за баррель.
Давление на нефтяной рынок, в частности, оказывает рост заражений штаммом коронавиркуса "дельта" в крупнейшем импортере нефти, Китае. Это привело к ограничениям на передвижение в некоторых городах, что снижает спрос на топливо.
Кроме того, по данным API, за неделю, завершившуюся 30 июля, коммерческие запасы нефти в США снизились всего на 879 тысяч баррелей после снижения на 4,73 миллиона баррелей неделей ранее.
Теперь трейдеры ждут официальных данных по запасам от минэнерго США. Аналитики полагают, что показатель сократится на 3,1 миллиона баррелей после снижения на 4,1 миллиона неделей ранее.
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