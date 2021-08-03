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Средняя цена автогаза на АЗС 3 августа достигла 16,90 грн/л
12:15 03.08.2021 |
Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 3 августа достигла рекордных 16,89 грн/л (+2 коп./л ко 2 августа). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В частности, в сети KLO продукт подорожал на 30 коп./л, до 17,749 грн/л. На столько же подорожал продукт на АЗС «Катрал» (16,77 грн/л).
Prime, Chipo и «Авантаж 7» подняли цены на 20 коп./л.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», Автотранс, Motto и «Овис» повысили цены в пределах 5-15 коп./л.
Отметим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,55 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 480 грн/т.
По мнению эксперта Консалтинговой группы «А-95» Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 2 по 3 августа, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,49
|
0,00
|
WOG
|
17,68
|
0,00
|
Авиас
|
16,29
|
0,00
|
Укрнафта
|
16,29
|
0,00
|
AMIC
|
16,65
|
0,00
|
Shell
|
17,02
|
0,00
|
SOCAR
|
17,78
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
17,00
|
0,09
|
KLO
|
17,49
|
0,30
|
Параллель
|
17,45
|
0,00
|
Автотранс
|
17,13
|
0,15
|
UPG
|
16,75
|
0,00
|
SUNOIL
|
16,69
|
0,00
|
Prime
|
16,70
|
0,20
|
Chipo
|
16,66
|
0,20
|
Авантаж 7
|
16,28
|
0,20
|
Катрал
|
16,77
|
0,30
|
Овис
|
16,79
|
0,10
|
Marshal
|
16,10
|
0,00
|
Mango
|
16,30
|
0,00
|
Motto
|
16,93
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
16,89
|
0,02
|
|
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