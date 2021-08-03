Средняя цена автогаза на АЗС 3 августа достигла 16,90 грн/л

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 3 августа достигла рекордных 16,89 грн/л (+2 коп./л ко 2 августа). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В частности, в сети KLO продукт подорожал на 30 коп./л, до 17,749 грн/л. На столько же подорожал продукт на АЗС «Катрал» (16,77 грн/л).

Prime, Chipo и «Авантаж 7» подняли цены на 20 коп./л.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», Автотранс, Motto и «Овис» повысили цены в пределах 5-15 коп./л.

Отметим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,55 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 480 грн/т.

По мнению эксперта Консалтинговой группы «А-95» Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.

Компания Цена Изм. ОККО 17,49 0,00 WOG 17,68 0,00 Авиас 16,29 0,00 Укрнафта 16,29 0,00 AMIC 16,65 0,00 Shell 17,02 0,00 SOCAR 17,78 0,00 БРСМ-Нафта 17,00 0,09 KLO 17,49 0,30 Параллель 17,45 0,00 Автотранс 17,13 0,15 UPG 16,75 0,00 SUNOIL 16,69 0,00 Prime 16,70 0,20 Chipo 16,66 0,20 Авантаж 7 16,28 0,20 Катрал 16,77 0,30 Овис 16,79 0,10 Marshal 16,10 0,00 Mango 16,30 0,00 Motto 16,93 0,03 Средняя цена в Украине: 16,89 0,02

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 2 по 3 августа, грн/л