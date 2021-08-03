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Цены на нефть снижаются 3 августа
08:16 03.08.2021 |
Мировые цены на нефть снижаются во вторник на фоне введения дополнительных ограничений на передвижения из-за распространения штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,05% - до 72,85 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,06% - до 71,22 доллара за баррель.
На рынке нефти во вторник днем наблюдается негативная динамика, поскольку новые вспышки коронавируса в Азии привели к введению дополнительных ограничений на передвижение, в связи с чем спрос на топливо падает.
По словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, рост числа случаев очень заразного штамма Covid-19 "дельта" во всем мире, вероятно, останется серьезной проблемой для спроса на нефть. "Ограничения мобильности, которые мы наблюдаем в некоторых частях Азии, особенно негативно сказываются на спросе на нефть, учитывая, что две трети мирового потребления нефти связаны с транспортировкой", - добавили эксперты.
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