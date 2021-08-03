Артем Куюн прогнозирует дальнейший рост цен на автогаз в августе

Аналитик "Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн прогнозирует дальнейший рост цен на сжиженный газ в августе.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Сжиженный газ по всему миру очень дорогой, и он очень сильно коррелируется с нефтью, которая сейчас бьет рекорды по цене. Сжиженный газ реагирует именно на такие затяжные динамики", - сказал Куюн.

Также Куюн отметил, что на рост стоимости сжиженного газа повлиял рост цен на нефть в мире.

"И кроме прочего, в Украине присутствовал небольшой дефицит. Скажем так, дефицита, может, и нет, но и запасов нет. Работаем с колес, всё что приезжает - то и потребляем. Относительно дефицита пока непонятно по основным поставщикам. Но относительно цены - нигде нет дешевого газа. В России - пик потребления, цены бьют рекорды, в Польше - то же самое, в Беларуси заводы были на ремонте", - сказал он.

В свою очередь коммерческий директор государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко подчеркнул, что на 30-50% сократились плановые поставки сжиженного газа на август по долгосрочным контрактам из Казахстана и РФ ("Роснефть", "Лукойл") из-за технических работ на производствах.

Куюн отметил, что если где-то цена будет выше, чем в Украине, то поставщики будут осуществлять поставки в те страны.

Также он подчеркнул, что данная ситуация до конца августа может ухудшиться.

"Мы не прогнозируем какой-то кризис, как был в 2017 году, когда был сбой поставок и произошел резкий скачок цен. Мы видим, что наши цены выросли не за день, они росли больше месяца, и в рознице пока остается потенциал для дальнейшего роста", - подытожил Куюн.