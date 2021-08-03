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Против Коломойского в России возбудили уголовное дело
15:35 02.08.2021 |
Российские силовики возбудили уголовное дело против украинского олигарха Игоря Коломойского. Дело касается "Укртатнафты" - предприятия, часть которого в 1990-е годы получили россияне, однако затем потеряли контроль.
Об этом сообщает издание "Лайф".
По данным издания, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Республике Татарстан и Главное следственное управление МВД по РТ возбудили уголовное дело по статье 210 УК РФ ("Создание и участие в организованном преступном сообществе"), по которой возможное максимальное наказание - пожизненный срок.
По версии следствия, бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко создали "преступное сообщество" якобы для "хищения российской нефти".
Российские силовики утверждают, что в 2007 году ОАО "Татнефть" отгрузило для ПАО "Укртатнафты" более 2,2 тыс. тонн сырой нефти на сумму свыше 1 млрд долларов, из которых было оплачено только 1,4 тыс. тонны на общую сумму 652 млн долларов. Коломойский и другие бизнесмены отстранили от управления "Укртатнафтой" менеджеров и акционеров с российской стороны. Таким образом, "Татнефти" был причинен ущерб на общую сумму 439 млн долларов.
Ранее контрольный пакет акций "Укртатнафты" был у "Татнефти" и ее структур, а также у Министерства имущества Татарстана. Группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова окончательно получила контроль над "Укртатнафтой" в 2007 году. Пост гендиректора занял Павел Овчаренко. С тех пор "Татнефть" пытается вернуть утраченные активы.
"Укртатнафте" принадлежит крупнейший в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
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