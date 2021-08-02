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Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 2 августа достигла рекордных 16,88 грн/л (+2 коп./л к 30 июля)
11:52 02.08.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В частности, в сети SOCAR продукт подорожал на 30 коп./л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO и «Рур груп» стоимость ресурса выросла в среднем на 20 коп./л, до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л соответственно.
«Фактор», Marshal, «Авантаж 7» и «Катрал» подняли цены на 10 коп./л.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», SUNOIL, Motto, «Овис», Luxwen и Mango повысили цены в пределах 5-20 коп./л.
Отметим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 380 грн/т.
По мнению эксперта Консалтинговой группы «А-95» Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 30 июля по 2 августа, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,49
|
0,00
|
WOG
|
17,68
|
0,00
|
Авиас
|
16,29
|
0,00
|
Укрнафта
|
16,29
|
0,00
|
AMIC
|
16,65
|
0,00
|
Shell
|
17,02
|
0,00
|
SOCAR
|
17,78
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
16,92
|
0,04
|
KLO
|
17,19
|
0,20
|
Параллель
|
17,45
|
0,00
|
Автотранс
|
16,98
|
0,00
|
UPG
|
16,75
|
0,00
|
SUNOIL
|
16,69
|
0,14
|
Рур груп
|
17,09
|
0,20
|
Chipo
|
16,46
|
0,00
|
Авантаж 7
|
16,08
|
0,00
|
Овис
|
16,69
|
0,10
|
Luxwen
|
16,69
|
0,20
|
Marshal
|
16,10
|
0,00
|
Mango
|
16,30
|
0,07
|
Motto
|
16,90
|
0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
16,88
|
0,02
|
|
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