Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 2 августа достигла рекордных 16,88 грн/л (+2 коп./л к 30 июля)

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В частности, в сети SOCAR продукт подорожал на 30 коп./л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO и «Рур груп» стоимость ресурса выросла в среднем на 20 коп./л, до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л соответственно.

«Фактор», Marshal, «Авантаж 7» и «Катрал» подняли цены на 10 коп./л.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», SUNOIL, Motto, «Овис», Luxwen и Mango повысили цены в пределах 5-20 коп./л.

Отметим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 380 грн/т.

По мнению эксперта Консалтинговой группы «А-95» Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 30 июля по 2 августа, грн/л