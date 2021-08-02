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Нефть дешевеет 2 августа на коронавирусных опасениях
08:47 02.08.2021 |
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне растущих опасений по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,99% - до 74,66 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,92% - до 73,27 доллара за баррель.
Инвесторы опасаются, что распространение штамма "дельта" может помешать восстановлению экономики. По словам аналитиков ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, из-за всплеска случаев очень заразного штамма пострадал, в частности, спрос на поездки в связи с низкими показателями вакцинации в таких странах, как Индонезия и Таиланд. Вместе с тем некоторую поддержку ценам на нефть может оказать повышение спроса в США.
Трейдеры также продолжают следить за объемом поставок нефти на рынок. Ранее альянс ОПЕК+ решил с августа увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, продлив нефтяную сделку до конца 2022 года.
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