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И это не предел: СУГ в опте прибавил еще
18:37 30.07.2021 |
Средняя цена оптовых партий сжиженного газа в Украине за текущую неделю (23-30 июля) выросла на 200 грн/т, до 28 400 грн/т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».
Основная причина роста, по словам трейдеров, - нехватка ресурса.
Так, в столичном регионе к концу недели цены составляют 28 300-28 500 грн/т, что на 300 грн/т выше цены неделей ранее. «На ГНС текущие запасы минимальны, а приходящие объемы идут сразу в рынок, что, в свою очередь, не позволяет эти запасы пополнять», - рассказывает один из трейдеров.
Из-за того, что несколько недель в адрес многих контрагентов не отгружал «Лукойл», проблематично было найти ресурс и в Харьковской области. Как сообщают операторы местных сетей, сделки на неделе в регионе происходили в диапазоне 28 000-28 200 грн/т (+300 грн/т).
Между тем, по мнению одного из операторов, российский производитель намерен догрузить обещанные объемы, после чего ажиотаж на продукт в области снизится.
Цены в южных областях за неделю выросли до 28 600-29 500 грн/т. По словам представителя компании «Ультрамарин трейдинг», в регионе по-прежнему сохраняется повышенный спрос, который компания с трудом успевает перекрывать. Отметим, в июле по морю трейдер поставил 4,2 тыс. т СУГ.
В то время как цены на автогаз в Запорожской области колеблются в диапазоне 28 400-29 000 грн/т, на западе страны оптовые партии, в том числе и реэкспортного польского ресурса, выставлялись по 28 200-28 300 грн/т.
Как раннее сообщалось, большинство опрошенных enkorr трейдеров считают, что стоимость сжиженного газа на украинском рынке в августе может продолжить свой рост. Часть оптовиков предполагает, что стоимость может вырасти ситуативно и быстро отыграть назад, но снижения цены в августе относительно конца июля не прогнозирует никто.
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