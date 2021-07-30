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За неделю топливо подорожало в эконом- и среднем сегментах АЗС
16:34 30.07.2021 |
Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 23 по 30 июля повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 10-90 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, все бензины на станциях ZOG, «Олас», Marshal подорожали на 50 коп./л, при этом ДТ на них прибавило 10-50 коп./л.
На станциях KLO бензины подорожали на 10 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 30,89 грн/л, А-95 — до 21,29 грн/л. На 30-60 коп./л цену бензинов и ДТ повысила сеть Prime.
На 48-90 коп./л выросла цена бензинов и ДТ в сети «Татнефть-АЗС-Украина».
В сети «БРСМ-Нафта» цены на дизельное топливо выросли на 56 коп./л, до 27,20 грн/л. Тогда как на Motto все виды топлива подорожали на 17-57 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 28,11 грн/л, А-95 — до 29,19 грн/л, ДТ — до 27,40 грн/л.
Кроме того, топливо подорожало в таких сетях как SUNOIL, «Укргаздобыча», «Кворум» и др. (см. табл.).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 23 по 30 июля, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,64
|
0,00
|
29,25
|
0,00
|
WOG
|
30,99
|
0,00
|
31,64
|
0,00
|
29,25
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,02
|
0,00
|
31,01
|
-0,01
|
29,04
|
-0,11
|
Shell
|
30,79
|
0,00
|
31,64
|
0,00
|
29,25
|
0,00
|
SOCAR
|
31,24
|
0,00
|
31,64
|
0,00
|
32,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,57
|
0,00
|
29,57
|
0,00
|
27,20
|
0,56
|
KLO
|
30,89
|
0,10
|
31,29
|
0,10
|
29,09
|
0,00
|
Параллель
|
30,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
30,59
|
0,00
|
Автотранс
|
29,78
|
0,00
|
31,18
|
0,00
|
29,18
|
0,00
|
UPG
|
29,80
|
0,00
|
30,80
|
0,00
|
26,90
|
-0,30
|
SUNOIL
|
28,12
|
0,01
|
29,12
|
0,04
|
27,16
|
0,07
|
ZOG
|
28,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
28,99
|
0,50
|
Chipo
|
29,08
|
0,00
|
30,08
|
0,00
|
28,06
|
0,28
|
Олас
|
30,10
|
0,50
|
31,10
|
0,50
|
27,90
|
0,40
|
Marshal
|
28,20
|
0,50
|
29,20
|
0,50
|
26,90
|
0,10
|
Укргаздобыча
|
29,80
|
0,30
|
30,80
|
0,30
|
29,10
|
0,30
|
Prime
|
29,20
|
0,40
|
30,30
|
0,30
|
27,10
|
0,60
|
Mango
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
27,19
|
0,20
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
29,88
|
0,60
|
31,20
|
0,90
|
28,50
|
0,48
|
Кворум
|
29,35
|
0,30
|
30,40
|
0,30
|
27,80
|
0,20
|
Motto
|
28,11
|
0,17
|
29,10
|
0,18
|
27,40
|
0,57
|
Средняя цена в Украине:
|
29,29
|
0,03
|
30,23
|
0,03
|
28,43
|
0,04
|
|
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