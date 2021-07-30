За неделю топливо подорожало в эконом- и среднем сегментах АЗС

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 23 по 30 июля повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 10-90 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, все бензины на станциях ZOG, «Олас», Marshal подорожали на 50 коп./л, при этом ДТ на них прибавило 10-50 коп./л.

На станциях KLO бензины подорожали на 10 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 30,89 грн/л, А-95 — до 21,29 грн/л. На 30-60 коп./л цену бензинов и ДТ повысила сеть Prime.

На 48-90 коп./л выросла цена бензинов и ДТ в сети «Татнефть-АЗС-Украина».

В сети «БРСМ-Нафта» цены на дизельное топливо выросли на 56 коп./л, до 27,20 грн/л. Тогда как на Motto все виды топлива подорожали на 17-57 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 28,11 грн/л, А-95 — до 29,19 грн/л, ДТ — до 27,40 грн/л.

Кроме того, топливо подорожало в таких сетях как SUNOIL, «Укргаздобыча», «Кворум» и др. (см. табл.).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 23 по 30 июля, грн/л: