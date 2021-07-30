Рекорд за рекордом: Средняя цена автогаза приближается к 17 грн/л

За прошедшую неделю (23-30 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 20 коп./л, до рекордных за всю историю наблюдения 16,86 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 30 коп./л, до 17,68 грн/л. Автогаз на станциях Shell подорожал на 61 грн/л, до 17,02 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 20 и 40 коп./л, до 16,88 до грн/л и 16,81 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 5 коп./л — до 16,99 грн/л.

Glusco и «Авантаж 7» подняли цены на 30 коп./л и 23 коп./л, до 16,75 грн/л и 16,08 грн/л.

Такие сети как Prime, «Параллель», BVS, UPG, SunOil, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 10-50 коп/л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,50 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 230 грн/т.

По мнению эксперта Консалтинговой группы «А-95» Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 23 по 30 июля, грн/л