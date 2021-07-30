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Рекорд за рекордом: Средняя цена автогаза приближается к 17 грн/л
12:46 30.07.2021 |
За прошедшую неделю (23-30 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 20 коп./л, до рекордных за всю историю наблюдения 16,86 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 30 коп./л, до 17,68 грн/л. Автогаз на станциях Shell подорожал на 61 грн/л, до 17,02 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 20 и 40 коп./л, до 16,88 до грн/л и 16,81 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 5 коп./л — до 16,99 грн/л.
Glusco и «Авантаж 7» подняли цены на 30 коп./л и 23 коп./л, до 16,75 грн/л и 16,08 грн/л.
Такие сети как Prime, «Параллель», BVS, UPG, SunOil, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 10-50 коп/л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,50 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 230 грн/т.
По мнению эксперта Консалтинговой группы «А-95» Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 23 по 30 июля, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,49
|
0,00
|
WOG
|
17,68
|
0,30
|
Авиас
|
16,29
|
0,01
|
Укрнафта
|
16,29
|
0,01
|
AMIC
|
16,64
|
0,30
|
Shell
|
17,02
|
0,61
|
SOCAR
|
17,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
16,88
|
0,20
|
KLO
|
16,99
|
0,05
|
Параллель
|
17,45
|
0,20
|
Автотранс
|
16,98
|
0,20
|
UPG
|
16,75
|
0,22
|
Glusco
|
16,75
|
0,30
|
SUNOIL
|
16,55
|
0,20
|
BVS
|
16,69
|
0,50
|
Chipo
|
16,46
|
0,20
|
Авантаж 7
|
16,08
|
0,23
|
Marshal
|
16,10
|
0,30
|
Нефтек
|
17,99
|
0,50
|
Prime
|
16,50
|
0,50
|
Mango
|
16,24
|
0,33
|
Motto
|
16,81
|
0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
16,86
|
0,20
|
|
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