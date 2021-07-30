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Прогноз ресурсного обеспечения топливом на август не вызывает опасений
10:36 30.07.2021 |
Ожидаемые поставки бензина и дизельного топлива в августе должны с запасом покрыть потребности украинского рынка. К такому выводу пришли аналитики Консалтинговой компании «А-95».
По прогнозам экспертов, баланс дизельного топлива может составить 700 тыс. т, тогда как баланс августа 2020 года равнялся 630 тыс. т. Поставки бензина могут составить 220 тыс. т (200 тыс. т за аналогичный период прошлого года).
«Весьма своевременным является решение Кременчугского НПЗ увеличить переработку нефти на пике сезона потребления, длящегося с августа по октябрь. Это добавляет уверенности, что рынок пройдет период максимальной нагрузки спокойно», — заявили в «А-95».
Ожидается, что с августа завод нарастит выпуск бензинов с нормативных ранее 85 тыс. т в месяц до 135 тыс. т. В частности план по суточному выпуску бензина А-95 составляет около 2000 т, А-92 — 2500 т. Объем производства дизтоплива может достичь 5000 т (ранее 3000 т).
Также прогноз августовского баланса базируется на ожидании нормализации отгрузок с Мозырского НПЗ, который в июле отгружал с отставанием от графика, завершая пуско-наладочные работы после недавнего ремонта. Между тем по данному направлению сохраняется вероятность корректировок объемов в связи с неопределенностью вокруг загрузки находящегося под санкциями НПЗ «Нафтан», что может потребовать отвлечения ресурсов Мозырского НПЗ для покрытия потребностей внутреннего белорусского рынка.
Также в августе ожидается высокая активность морских поставок: в порты Николаева, Одессы, Южного, Херсона запланирована поставка минимум по одному танкеру, что суммарно составит около 100 тыс. т дизельного топлива.
Также внимание рынка сосредоточено на новом операторе поставок ресурсов «Роснефти», компании Socar New Energy. В июле импорт по данному направлению был неожиданно сорван, притом как по дизтопливу, так и по сжиженному газу. На сегодня контрагенты компании получили заверения поставщика о выполнении августовских отгрузок в полном объеме, они могут составить более 100 тыс. т.
«Ресурсный дискомфорт по всем маркам светлых нефтепродуктов в конце июля обусловлен стечением форс-мажорных обстоятельств сразу по нескольким направлениям – белорусскому, российском, морскому. В август рынок входит в хорошем тонусе, с повышенным внутренним производством, которое создает страховку на случай новый форс-мажоров», — заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
Нормализация поставок топлива должна привести к охлаждению цен на оптовом рынке, которые в течение последней декады находятся на высоком уровне. Стоимость топлива на колонках продолжает оставаться под государственным регулированием и напрямую будет зависеть от мировых котировок, которые остаются стабильными.Прогнозный баланс бензина и дизельного топлива в августе 2021 г., тыс. т
|Источник
|Бензин
|Дизтопливо
|Август 2021 г. (прогноз)
|Август 2020 г.
|Август 2021 г. (прогноз)
|Август 2020 г.
|Кременчугский НПЗ
|120
|78,3
|130
|94,2
|Шебелинский ГПЗ
|14
|10,8
|3,2
|6,2
|Беларусь
|60,1
|88,2
|220
|229,5
|Россия
|0
|0
|200
|199,4
|Море
|0
|0
|100
|42,7
|Литва
|25
|21
|50
|54,1
|Балансы
|219,1
|198,3
|703,2
|626,1
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