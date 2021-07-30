Прогноз ресурсного обеспечения топливом на август не вызывает опасений

Ожидаемые поставки бензина и дизельного топлива в августе должны с запасом покрыть потребности украинского рынка. К такому выводу пришли аналитики Консалтинговой компании «А-95».

По прогнозам экспертов, баланс дизельного топлива может составить 700 тыс. т, тогда как баланс августа 2020 года равнялся 630 тыс. т. Поставки бензина могут составить 220 тыс. т (200 тыс. т за аналогичный период прошлого года).

«Весьма своевременным является решение Кременчугского НПЗ увеличить переработку нефти на пике сезона потребления, длящегося с августа по октябрь. Это добавляет уверенности, что рынок пройдет период максимальной нагрузки спокойно», — заявили в «А-95».

Ожидается, что с августа завод нарастит выпуск бензинов с нормативных ранее 85 тыс. т в месяц до 135 тыс. т. В частности план по суточному выпуску бензина А-95 составляет около 2000 т, А-92 — 2500 т. Объем производства дизтоплива может достичь 5000 т (ранее 3000 т).

Также прогноз августовского баланса базируется на ожидании нормализации отгрузок с Мозырского НПЗ, который в июле отгружал с отставанием от графика, завершая пуско-наладочные работы после недавнего ремонта. Между тем по данному направлению сохраняется вероятность корректировок объемов в связи с неопределенностью вокруг загрузки находящегося под санкциями НПЗ «Нафтан», что может потребовать отвлечения ресурсов Мозырского НПЗ для покрытия потребностей внутреннего белорусского рынка.

Также в августе ожидается высокая активность морских поставок: в порты Николаева, Одессы, Южного, Херсона запланирована поставка минимум по одному танкеру, что суммарно составит около 100 тыс. т дизельного топлива.

Также внимание рынка сосредоточено на новом операторе поставок ресурсов «Роснефти», компании Socar New Energy. В июле импорт по данному направлению был неожиданно сорван, притом как по дизтопливу, так и по сжиженному газу. На сегодня контрагенты компании получили заверения поставщика о выполнении августовских отгрузок в полном объеме, они могут составить более 100 тыс. т.

«Ресурсный дискомфорт по всем маркам светлых нефтепродуктов в конце июля обусловлен стечением форс-мажорных обстоятельств сразу по нескольким направлениям – белорусскому, российском, морскому. В август рынок входит в хорошем тонусе, с повышенным внутренним производством, которое создает страховку на случай новый форс-мажоров», — заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Нормализация поставок топлива должна привести к охлаждению цен на оптовом рынке, которые в течение последней декады находятся на высоком уровне. Стоимость топлива на колонках продолжает оставаться под государственным регулированием и напрямую будет зависеть от мировых котировок, которые остаются стабильными.

Источник Бензин Дизтопливо Август 2021 г. (прогноз) Август 2020 г. Август 2021 г. (прогноз) Август 2020 г. Кременчугский НПЗ 120 78,3 130 94,2 Шебелинский ГПЗ 14 10,8 3,2 6,2 Беларусь 60,1 88,2 220 229,5 Россия 0 0 200 199,4 Море 0 0 100 42,7 Литва 25 21 50 54,1 Балансы 219,1 198,3 703,2 626,1

Прогнозный баланс бензина и дизельного топлива в августе 2021 г., тыс. т