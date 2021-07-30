Нефть 30 июля коррекционно дешевеет после двухдневного роста

Мировые цены на нефть опускаются в пятницу утром в рамках коррекции, ранее две торговые сессии котировки росли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,68% - до 74,59 доллара за баррель, сентябрьских - на 0,53%, до 75,65 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,61% - до 73,17 доллара за баррель.

Нефтяные цены по итогам рабочей недели могут показать рост на 1-1,5% благодаря двум дням роста котировок. Нефть дорожала на фоне данных о запасах в США за неделю, за счет ослабления доллара и рисковых настроений рынков.

Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 23 июля сократились на 4,1 миллиона вместо ожидаемого сокращения на 2,9 миллиона. При этом запасы бензина и дистиллятов уменьшились сильнее ожиданий, добыча нефти также сократилась.

На неделе также прошло очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы восприняли его итоги больше как "голубиные", так как они были в целом ожидаемы. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) с начала недели потерял 1% и достиг 91,96 пункта. Более дешевый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, которые в этом случае становятся доступнее при их покупке в другой валюте.

При этом аналитики предупреждают о сохранении "медвежьего" тренда для нефти, несмотря на недавний рост нефтяных котировок. "Нефтяной рынок остается очень дефицитным, но некоторые связанные с вакцинами требования могут плохо повлиять на краткосрочную ситуацию со спросом...", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).