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Цены на бензин 29 июля растут на АЗС
16:39 29.07.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 29 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 4 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,29 гривен за литр (+0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,22 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,43 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз - 16,83 гривен за литр (+0,04 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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