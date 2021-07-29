«Рынок – сухой». Цены на автогаз подскочили до 17 грн. Это рекорд! Что происходит?

Богдан Заика / LIGA.net

Цены на автогаз взяли новую высоту. И это не последняя плохая новость для автолюбителей.

Цены на автомобильный газ в Украине бьют рекорды. Согласно данным Консалтинговой группы А-95, на 28 июля средняя цена в рознице на топливо подскочила до исторических 16,79 грн за литр. Это на 1,42 грн выше по сравнению с началом июля, когда ажиотажный рост цен только набирал обороты.

Что происходит, и как долго высокие цены продержатся на стелах АЗС - в разборе LIGA.net.

Невидимая рука рынка

Нефтепродукты - волатильный товар, чья стоимость зависит от цен на сырье на мировом рынке, в первую очередь на нефть. Обычно корреляция цен происходит с двухмесячным лагом - учитывая курсы валют и конъюнктура рынка, говорит замдиректора Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн.

Опрошенные LIGA.net эксперты и участники рынка уверены: стабильный рост цен на нефть в течение 2021 года и сезонный скачок спроса на автогаз, подогретый падением импортных поставок в Украину - главные причины резкого подорожания топлива в Украине.

"Как правило, в прошлые годы морские поставки автогаза каждое лето дешевели. Поэтому трейдеры увеличивали объемы поставок, что дополнительно снижало цены. Нынешним летом из-за роста цен на нефть этого не произошло. Автогаз наоборот подорожал на всех рынках, откуда он поступает в Украину - Восточная Европа, Средиземноморье, Россия и так далее", - объясняет Куюн.

И без того непростую ситуацию усугубил еще один комплекс факторов.

По словам коммерческого директора госкомпании Укргазвыдобування (отвечает за работу Шебелинского ГПЗ и сеть АЗС U.Go) Сергея Федоренко, на фоне сезонного спроса, у украинских трейдеров сократились на 15 000-20 000 тонн длинные контракты на поставку автогаза Роснефти. Вдобавок, по данным профильного издания enkorr, на треть сократили объемы импортных поставок в Украину российский Лукойл, Белоруснефть и Мозырский НПЗ - одни из главных поставщиков для украинского рынка.

Еще на 9% объемы поставок урезал казахский Тенгизшевройл.

В совокупности все это вызвало дефицит автомобильного газа на внутреннем рынке. По оценке Федоренко, на 28 июля топливный рынок ощущает нехватку 10% от ежемесячного потребления - от 15 000 до 20 000 тонн.

Одна из причин, почему контрагенты снижают поставки автогаза в Украину - нехватка топлива на собственных рынках, считает коммерческий директор трейдерской компании УкрДнипроГаз Сергей Ермаков.

"Мировой топливный рынок перегрет из-за нехватки для внутренних потребностей, перебоев с сырьем и проблем с производством. Россия, Беларусь, Казахстан, Польша, Прибалтика, Румыния - все поставщики Украины ощущают нехватку автогаза, - объяснил он. - Уже сейчас все долгосрочные контракты выполняются в уменьшенном объеме. Особенно Россией, где каждый день фиксируют ценовые рекорды".

Туманные перспективы

Что будет с ценами в августе? В августе товарный дефицит автомобильного газа в Украине может не только сохранится, но и увеличится на фоне сбора урожая дополнительно на 5000-10 000 тонн, сходятся во мнении собеседники LIGA.net. Соответственно цены продолжат расти.

Консенсус-прогноз Куюна, Федоренко и Ермакова на август - от 17 до 18 грн за литр. "Рынок - сухой, поэтому август будет напряженным. В начале июля оптовые цены на автогаз подорожали на 2,55 грн за литр. По сравнению с ростом цен в рознице - это на 1 грн больше. Так что запас для роста цен есть", - говорит Куюн.

Теоретически дефицит сжиженного газа можно будет сократить за счет поставок по морю и внутренних производителей - в первую очередь дополнительного производства на четырех ГПЗ Укргаздобычи. Также снижению цен может способствовать переход потребителей на бензин, стоимость которого остается стабильной, в том числе благодаря госрегулированию.

Но полноценно это проблему не решит. "Шебелинка может нарастить производство еще на 5000 тонн в месяц. Так или иначе, дефицит все равно останется, учитывая, что Россия из-за внутренних проблем может сохранить объемы поставок на том же уровне. Трейдеры, скорее всего не захотят импортировать дополнительные объемы по морю, опасаясь отката цен", - прогнозирует Федоренко.

Когда ситуация может стабилизироваться? Никто из опрошенных участников рынка и экспертов не стал делать таких прогнозов. По мнению Ермакова из УкрДнипроГаза, стабильность цен в Украине сейчас зависит от того, как быстро насытятся рынки стран-соседей - Беларуси, России, Казахстана и Польши, откуда поступает 75% всего топлива на украинском рынке.