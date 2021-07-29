Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 29 июля достигла рекордных 16,83 грн/л

При этом цену повысили преимущественно операторы эконом-сегмента, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на АЗС Marshal и ZOG стоимость ресурса выросла в среднем на 20 и 10 коп./л, до 16,10 грн/т. Продукт на станциях «Рур груп» подорожал на 10 коп./л, до 16,89 грн/л.

На 20 коп/л, до 17,68 грн/л повысила цену ресурса сеть WOG.

Такие сети как Chipo, «БРСМ-Нафта», Овис, Motto и Mango повысили цены в пределах 2-10 коп./л.

Отметим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,43 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 600 грн/т, до 28 230 грн/т.

Компания Цена Изм. ОККО 17,49 0,00 WOG 17,68 0,20 Авиас 16,29 0,00 Укрнафта 16,29 0,00 AMIC 16,53 0,00 Shell 17,02 0,00 SOCAR 17,48 0,00 БРСМ-Нафта 16,90 0,03 KLO 16,99 0,00 Параллель 17,45 0,00 Автотранс 16,98 0,00 UPG 16,75 0,00 SUNOIL 16,55 0,00 Рур груп 16,89 0,10 Chipo 16,46 0,04 ZOG 16,60 0,15 Овис 16,59 0,10 Авантаж 7 16,08 0,00 Marshal 16,10 0,20 Mango 16,20 0,05 Motto 16,80 0,07 Средняя цена в Украине: 16,83 0,04

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 28 по 29 июля, грн/л