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Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 29 июля достигла рекордных 16,83 грн/л
12:51 29.07.2021 |
При этом цену повысили преимущественно операторы эконом-сегмента, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на АЗС Marshal и ZOG стоимость ресурса выросла в среднем на 20 и 10 коп./л, до 16,10 грн/т. Продукт на станциях «Рур груп» подорожал на 10 коп./л, до 16,89 грн/л.
На 20 коп/л, до 17,68 грн/л повысила цену ресурса сеть WOG.
Такие сети как Chipo, «БРСМ-Нафта», Овис, Motto и Mango повысили цены в пределах 2-10 коп./л.
Отметим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,43 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 600 грн/т, до 28 230 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 28 по 29 июля, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,49
|
0,00
|
WOG
|
17,68
|
0,20
|
Авиас
|
16,29
|
0,00
|
Укрнафта
|
16,29
|
0,00
|
AMIC
|
16,53
|
0,00
|
Shell
|
17,02
|
0,00
|
SOCAR
|
17,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
16,90
|
0,03
|
KLO
|
16,99
|
0,00
|
Параллель
|
17,45
|
0,00
|
Автотранс
|
16,98
|
0,00
|
UPG
|
16,75
|
0,00
|
SUNOIL
|
16,55
|
0,00
|
Рур груп
|
16,89
|
0,10
|
Chipo
|
16,46
|
0,04
|
ZOG
|
16,60
|
0,15
|
Овис
|
16,59
|
0,10
|
Авантаж 7
|
16,08
|
0,00
|
Marshal
|
16,10
|
0,20
|
Mango
|
16,20
|
0,05
|
Motto
|
16,80
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
16,83
|
0,04
|
|
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