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Нефть дорожает 29 июля на снижении запасов сырья в США
08:31 29.07.2021 |
Мировые цены на нефть растут в четверг утром на данных минэнерго США о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31% - до 74,1 доллара за баррель, сентябрьских - на 0,33%, до 74,99 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,37% - до 72,66 доллара за баррель.
"Сегодняшняя восходящая динамика связана с хорошим еженедельным отчетом минэнерго США о запасах нефти, который показал значительное... снижение запасов нефти, бензина и дизельного топлива. Это напоминает о том, что в США все еще наблюдается пик сезонного спроса", - приводит газета Wall Street Journal комментарий аналитиков Evercore.
Как сообщило минэнерго страны в среду вечером, запасы нефти в США за неделю по 23 июля сократились на 4,1 миллиона вместо ожидаемого уменьшения на 2,9 миллиона. Сильнее ожиданий также упали запасы бензина (на 2,3 миллиона вместо 0,9 миллиона баррелей) и дистиллятов (на 3,1 миллиона вместо 0,4 миллиона).
Добыча нефти в США за неделю снизилась на 200 тысяч баррелей - до 11,2 миллиона баррелей в день. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в стране составила 11,325 миллиона баррелей в сутки.
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