Снизили напряженность: трейдеры увеличили предложения ДТ в опте

После вчерашней «паузы» количество предложений дизельного топлива на крупнооптовом рынке 28 июля увеличилось, но объемы по-прежнему остаются ограниченными. Об этом свидетельствуют результаты ценовых мониторингов Консалтинговой группой «А-95».

В частности, после почти недельного затишья начала торговать «Укртатнафта», предлагая ресурс с отгрузкой с завода по цене 30 400 грн/т (25,21 грн/л). Напомним, отсутствие предложений Кременчуга было связано с выполнением текущих договоров, в том числе и по поставкам в адрес железной дороги. Впрочем, в полной мере ситуация должна разрядиться с 1 августа, когда ожидается выход завода на максимальные обороты по переработке сырья - 14 тыс. т/сутки.

Компанию «Укртатнафте» на рынке сегодня составили ее контрактодержатели - «Альянс Энерго Трейд» и «Арстак», предлагая заводской дизель по цене 30 000 грн/т и 29 800 грн/т соответственно.

Между тем нижнюю ценовую планку установил «Гранд Петрол», выставив на Коростене литовский продукт вагонными нормами по цене 29 500 грн /т и этот же ресурс - в Броварах по 29 900 грн/т.

Цены на мелкооптовые партии дизельного топлива, по данным «А-95», остались на вчерашнем уровне. Стоимость ресурса в Коростене колебалась в пределах 24,80-25,10 грн/л, а в Новограде мозырский ресурс предлагали по 24,90-24,95 грн/л.

В столичном регионе основные предложения сегодня были в диапазоне 25,10-25,20 грн/л. При этом по 25,00 грн/л можно было купить белорусское ДТ у «Алпен трейда» и компании «Темиртранс-Захид».

Трейдеры ожидают, что напряженность с наполнением рынка ДТ должна разрешиться под конец июля-начало августа. В частности, морская поставка Coral Energy объемом 30 тыс. т испанского дизельного топлива переносится на 2 августа, хотя еще вчера трейдеры уверяли, что танкер зайдет в порт Николаева уже сегодня.

Кроме того, 30 июля компания ОККО ожидает поставку небольшой партии (6 тыс. т) индийского дизеля на свою перевалку в порт Херсона, а через неделю морской ресурс получит и «Укртатнафта».

Но пока что единственное предложение на юге по крупному опту озвучивает компания «Фидея», собирая заявки по цене 28 400 грн/т с поставкой в начале следующего месяца.

Стоит отметить, что к августовскому номиналу по терм-контрактам от Белорусской нефтяной компании добавится еще 30% июльских поставок, которые не были выполнены из-за ремонта на Мозырском НПЗ.

