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Цены на бензин 28 июля стабильны
16:49 28.07.2021 |
Розничные цены на бензин в Украине 28 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подорожали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,27 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,21 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,40 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,79 гривен за литр (+0,02 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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