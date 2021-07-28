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Средняя цена автогаза на АЗС выросла до 16,80 грн/л
12:29 28.07.2021 |
Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 28 июля достигла рекордных 16,79 грн/л (+2 коп./л к 27 июля). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на АЗС «Параллель» и SunOil стоимость ресурса выросла в среднем на 20 коп./л, до 17,45 грн/л и 16,55 грн/л соответственно. Продукт на станциях Shell подорожал на 15 коп./л, до 17,02 грн/л.
«Фактор», Marshal, «Авантаж 7» и «Катрал» подняли цены на 10 коп./л.
Такие сети как KLO, «БРСМ-Нафта», Motto и «Татнефть-АЗС-Украина» повысили цены в пределах 2-12 коп./л.
Отметим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,42 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 520 грн/т, до 28 150 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 27 по 28 июля, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,49
|
0,00
|
WOG
|
17,48
|
0,00
|
Авиас
|
16,29
|
0,00
|
Укрнафта
|
16,29
|
0,00
|
AMIC
|
16,53
|
0,00
|
Shell
|
17,02
|
0,15
|
SOCAR
|
17,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
16,88
|
0,03
|
KLO
|
16,99
|
0,05
|
Параллель
|
17,45
|
0,20
|
Автотранс
|
16,98
|
0,00
|
UPG
|
16,75
|
0,00
|
SUNOIL
|
16,55
|
0,20
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
16,68
|
0,12
|
Chipo
|
16,42
|
0,00
|
Фактор
|
16,60
|
0,10
|
Авантаж 7
|
16,08
|
0,10
|
Marshal
|
15,90
|
0,10
|
Катрал
|
16,37
|
0,10
|
Mango
|
16,15
|
0,00
|
Motto
|
16,73
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
16,79
|
0,02
|
|
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