Средняя цена автогаза на АЗС выросла до 16,80 грн/л

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 28 июля достигла рекордных 16,79 грн/л (+2 коп./л к 27 июля). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на АЗС «Параллель» и SunOil стоимость ресурса выросла в среднем на 20 коп./л, до 17,45 грн/л и 16,55 грн/л соответственно. Продукт на станциях Shell подорожал на 15 коп./л, до 17,02 грн/л.

«Фактор», Marshal, «Авантаж 7» и «Катрал» подняли цены на 10 коп./л.

Такие сети как KLO, «БРСМ-Нафта», Motto и «Татнефть-АЗС-Украина» повысили цены в пределах 2-12 коп./л.

Отметим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,42 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 520 грн/т, до 28 150 грн/т.

Компания Цена Изм. ОККО 17,49 0,00 WOG 17,48 0,00 Авиас 16,29 0,00 Укрнафта 16,29 0,00 AMIC 16,53 0,00 Shell 17,02 0,15 SOCAR 17,48 0,00 БРСМ-Нафта 16,88 0,03 KLO 16,99 0,05 Параллель 17,45 0,20 Автотранс 16,98 0,00 UPG 16,75 0,00 SUNOIL 16,55 0,20 Татнефть-АЗС-Украина 16,68 0,12 Chipo 16,42 0,00 Фактор 16,60 0,10 Авантаж 7 16,08 0,10 Marshal 15,90 0,10 Катрал 16,37 0,10 Mango 16,15 0,00 Motto 16,73 0,02 Средняя цена в Украине: 16,79 0,02

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 27 по 28 июля, грн/л