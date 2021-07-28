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Цены на бензин 27 июля стабилизировались на АЗС
17:13 27.07.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал еще на 5 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,27 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,21 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,39 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 16,77 гривен за литр (+0,05 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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