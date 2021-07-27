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Средняя цена сжиженного газа 27 июля в сетях АЗС повысилась на 5 коп./л, до 16,77 грн/л
11:47 27.07.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС UPG и «Автопорт» стоимость автогаза выросла в среднем на 22 коп./л и 30 коп./л, до 16,75 грн/л и 17,30 грн/л соответственно. Продукт на станциях WOG подорожал на 10 коп./л, до 17,48 грн/л.
«Овис», BVS и «Катрал» подняли цены на 10 коп./л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 22 и 8 коп./л, до 16,75 до грн/л и 16,71 грн/л соответственно.
Отметим, средняя цена ресурса в размере 16,77 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,40 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 580 грн/т, до 28 210 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 26 по 27 июля, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,49
|
0,00
|
WOG
|
17,48
|
0,10
|
Авиас
|
16,29
|
0,00
|
Укрнафта
|
16,29
|
0,00
|
AMIC
|
16,53
|
0,00
|
Shell
|
16,87
|
0,00
|
SOCAR
|
17,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
16,85
|
0,18
|
KLO
|
16,94
|
0,00
|
Параллель
|
17,25
|
0,00
|
Автотранс
|
16,98
|
0,00
|
UPG
|
16,75
|
0,22
|
Овис
|
16,49
|
0,10
|
BVS
|
16,59
|
0,10
|
Chipo
|
16,42
|
0,08
|
Prime
|
16,50
|
0,10
|
Авантаж 7
|
15,98
|
0,00
|
Автопорт
|
17,30
|
0,30
|
Катрал
|
16,27
|
0,10
|
Mango
|
16,15
|
0,00
|
Motto
|
16,71
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
16,77
|
0,05
|
|
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