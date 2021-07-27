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Нефть продолжает дорожать 27 июля в рамках коррекции
13:35 27.07.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают расти после снижения понедельника, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.58 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,37% - до 73,97 доллара за баррель, сентябрьских - на 0,31%, до 74,73 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,28% - до 72,11 доллара за баррель.
Во вторник котировки нефти коррекционно растут после снижения в понедельник в пределах 1%. Тем временем инвесторы продолжают оценивать ситуацию на рынке.
С одной стороны, с начала всеобщей вакцинации в мире спрос на нефть постепенно восстанавливается, поскольку многие страны начинают снимать некоторые карантинные ограничения.
При этом ситуация с коронавирусом по-прежнему остается неопределенной, в частности беспокойство вызывает распространение в мире штамма "дельта". Инвесторы опасаются возможных рисков возвращения жестких карантинных ограничений и влияния этих рисков на спрос.
"Быстрое распространение штамма коронавируса "дельта" вызывает беспокойство среди участников торгов, поскольку прогнозы спроса, возможно, придется пересмотреть в сторону понижения из-за повторного введения карантинных ограничений во всем мире", - сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга (Tamas Varga).
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