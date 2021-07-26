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Бензин дорожает на АЗС 26 июля, цены на автогаз поднялись еще на 6 копеек
15:35 26.07.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 26 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал еще на 6 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,27 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,20 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,39 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 16,72 гривен за литр (+0,06 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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