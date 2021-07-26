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Нефть дешевеет 26 июля на коронавирусных рисках и опасениях за спрос
08:26 26.07.2021 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, инвесторы оценивают риски вокруг ситуации с пандемией и спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,61% - до 72,99 доллара за баррель, сентябрьских - также на 0,61%, до 73,65 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,62% - до 71,62 доллара за баррель.
"Штамм "дельта" продолжает влиять на восстановление спроса. Может потребоваться какое-то время, чтобы уверенность нефтяных "быков" восстановилась", - приводит агентство Блумберг мнение основательницы Vanda Insights в Сингапуре Ванданы Хари (Vandana Hari).
После того, как ряд стран уже снял или ослабил карантинные ограничения на фоне продолжающейся вакцинации, в мире продолжает распространение штамм коронавируса "дельта", который считается более заразным и опасным. Трейдеры опасаются, что такая ситуация может вызвать новые ужесточения карантина в мире, что отразится на восстановлении экономики и нефтяном спросе.
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