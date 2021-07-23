Стоимость автогаза перевалила за 28 000 грн/т

Средняя цена оптовых партий сжиженного газа в Украине за текущую неделю с 16 по 23 июля выросла на 1 900 грн/т, до 28 200 грн/т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

В столичном регионе к концу недели цены составляют 28 000-28 500 грн/т (+1 300-1 500 грн/т). Трейдеры заявляют, что из-за усиливавшегося дефицита в Киев были мобилизованы остатки из соседних регионов.

В Харьковской области сделки проходили на уровне 27 500-28 000 грн/т (+1 300-1 600 грн/т), в Полтавской области - 27 500-27 800 грн/т (+1 800 грн/т). По словам участников рынка, заметно увеличились спотовые закупки автотранспортом с перевалок «Газэнергосети», которые в ближайшее время поступят на рынок.

В южных областях стоимость сжиженного газа в опте выросла на 2 000 грн/т и колеблется в районе 27 800-28 500 грн/т. Трейдеры отмечают, что из-за остановок отгрузок в Одессе от «Укртатнафты» в регионе возник повышенный спрос на ресурс. По словам представителей «Ультрамарин Трейдинга», оператора николаевской перевалки, компания будет стараться максимально оперативно доставить новые партии морского газа. Также известно, что небольшой танкер законтрактовала «Укртатнафта».

В западных областях дефицит поднял цену до 28 500 грн/т. «По цене начал «пролазить» спот из Беларуси, его себестоимость составляет 28 000 грн/т на ГНС. Предложения на внутреннем рынке практически отсутствуют или же очень завышены», - делится трейдер с западных регионов.

На фоне дефицита в Украину также продолжаются поставки нефтехимического сырья, используемого для блендинга с товарным автогазом. Как сообщал enkorr, за 18 дней июля было импортировано 510 т бутан-бутиленовой фракции, в том числе 280 т импортировала группа «БРСМ», 200 т - «Санта Моторс», 40 т - «Укрднипрогаз». Также «Авантаж» привез 200 т изобутана.

Мнения относительно спада ажиотажа на рынке разделились. Так, часть трейдеров ожидают, что в ближайшее время острый дефицит и ажиотажный спрос должны отступить. «Объемы «Роснефти» уже начали стабильно поступать на ГНС. Насколько мне известно, некоторые компании уже снижают цены на 300-400 грн на начало следующей недели», - говорит один из трейдеров с восточной части Украины.

В то же время немало участников рынка считают, что до конца июля-начала августа существенного спада дефицита ожидать не стоит. Так, по рынку циркулирует неподтвержденная информация, что Socar New Energy не подтверждает 100% объемов на август. По данным enkorr, вдвое сократила план отгрузок на июль БНК, также до конца месяца отгрузит меньше плана «Белоруснефть». Кроме того, по имеющейся информации, с заметным сдвигом выполняет план отгрузок «Лукойл». «На Пермском НПЗ снова проблемы со снабжением ШФЛУ, поэтому июльский план сократится на 20%, в начале августа также возможны трудности», - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

