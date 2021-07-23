За прошедшую неделю (16-23 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 94 коп./л, до 16,66 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем 50 коп./л и 60 коп./л, до 17,49 грн/л и 17,38 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 1 грн/л, до 17,48 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 1,47 грн/л, до 16,29 грн/л. На станциях сети AMIC ресурс подорожал на 97коп./л, до 16,34 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 84 и 83 коп./л, до 16,61 до грн/л и 16,41 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 60 коп./л — до 16,19 грн/л.

KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 75 коп./л и 87 коп./л, до 16,94 грн/л и 15,85 грн/л.

Такие сети как Prime, «Параллель», BVS, UPG, SunOil, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 0,5-1 грн/л (см. табл.).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 23 июля, грн/л

Компания Цена Изм. ОККО 17,49 0,50 WOG 17,38 0,60 Авиас 16,28 1,47 Укрнафта 16,29 1,47 AMIC 16,34 0,97 Shell 16,41 0,84 SOCAR 17,48 1,00 БРСМ-Нафта 16,69 0,84 KLO 16,94 0,75 Параллель 17,25 0,50 Автотранс 16,78 0,80 UPG 16,53 0,78 SUNOIL 16,35 0,81 BVS 16,19 0,80 Chipo 16,26 0,78 Prime 16,00 0,85 Авантаж 7 15,85 0,87 Marshal 15,80 0,80 Укргаздобыча 16,39 0,80 Кворум 16,40 1,00 Mango 15,91 0,84 Motto 16,41 0,83 Средняя цена в Украине: 16,66 0,94

Как сообщал enkorr, рост розничных цен вызван увеличением стоимости оптовых партий продукта. В частности, за неделю оптовые цены на ГНС выросли на 1 870 грн/т, до 28 210 грн/т.