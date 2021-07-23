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За прошедшую неделю (16-23 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 94 коп./л, до 16,66 грн/л
13:17 23.07.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем 50 коп./л и 60 коп./л, до 17,49 грн/л и 17,38 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 1 грн/л, до 17,48 грн/л.
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 1,47 грн/л, до 16,29 грн/л. На станциях сети AMIC ресурс подорожал на 97коп./л, до 16,34 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 84 и 83 коп./л, до 16,61 до грн/л и 16,41 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 60 коп./л — до 16,19 грн/л.
KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 75 коп./л и 87 коп./л, до 16,94 грн/л и 15,85 грн/л.
Такие сети как Prime, «Параллель», BVS, UPG, SunOil, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 0,5-1 грн/л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 23 июля, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,49
|
0,50
|
WOG
|
17,38
|
0,60
|
Авиас
|
16,28
|
1,47
|
Укрнафта
|
16,29
|
1,47
|
AMIC
|
16,34
|
0,97
|
Shell
|
16,41
|
0,84
|
SOCAR
|
17,48
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
16,69
|
0,84
|
KLO
|
16,94
|
0,75
|
Параллель
|
17,25
|
0,50
|
Автотранс
|
16,78
|
0,80
|
UPG
|
16,53
|
0,78
|
SUNOIL
|
16,35
|
0,81
|
BVS
|
16,19
|
0,80
|
Chipo
|
16,26
|
0,78
|
Prime
|
16,00
|
0,85
|
Авантаж 7
|
15,85
|
0,87
|
Marshal
|
15,80
|
0,80
|
Укргаздобыча
|
16,39
|
0,80
|
Кворум
|
16,40
|
1,00
|
Mango
|
15,91
|
0,84
|
Motto
|
16,41
|
0,83
|
Средняя цена в Украине:
|
16,66
|
0,94
Как сообщал enkorr, рост розничных цен вызван увеличением стоимости оптовых партий продукта. В частности, за неделю оптовые цены на ГНС выросли на 1 870 грн/т, до 28 210 грн/т.
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