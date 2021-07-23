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АЗС 23 июля подогнали цены на топливо под новые расчеты Минэкономики
13:15 23.07.2021 |
Сегодня, 23 июля, средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 1 коп./л и составила 29,26 грн/л, бензин А-95 подешевел на 7 коп./л — до 30,20 грн/л, а дизельное топливо — на 10 коп./л, до 28,39 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Корректировка цен стала результатом определения стоимости топлив 22 июля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании снизили цену на дизельное топливо на 35 коп/л, до 29,25 грн/л. «Пятерка» на станциях этих сетей подешевела на 23 коп./л, до 31,64 грн/л.
SOCAR снизил цену цену бензинов на 13-23 коп./л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.
В сети UPG все виды топлива пподешевели на 30 коп./л: «двойка» — до 29,80 грн/л, «пятерка» — до 30,80 грн/л, ДТ — до 27,20 грн/л.
KLO, Shell и «БРСМ-Нафта», и Motto снищили цены на дизельное топливо в пределах 8-30 коп/л. В то же время топливо на таких станциях как «Prime», «Фактор» и «Кворум» подорожало на 10-20 коп/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 22 по 23 июля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,64
|
-0,23
|
29,25
|
-0,35
|
WOG
|
30,99
|
0,00
|
31,64
|
-0,23
|
29,25
|
-0,35
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,02
|
0,00
|
31,02
|
0,00
|
29,15
|
0,00
|
Shell
|
30,79
|
-0,10
|
31,64
|
-0,23
|
29,25
|
-0,35
|
SOCAR
|
31,24
|
-0,13
|
31,64
|
-0,23
|
32,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,57
|
0,00
|
29,57
|
0,00
|
26,64
|
-0,08
|
KLO
|
30,79
|
0,00
|
31,19
|
0,00
|
29,09
|
-0,30
|
Параллель
|
30,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
30,59
|
0,00
|
Автотранс
|
29,78
|
0,00
|
31,18
|
0,00
|
29,18
|
0,00
|
UPG
|
29,80
|
-0,30
|
30,80
|
-0,30
|
27,20
|
-0,30
|
SUNOIL
|
28,12
|
0,00
|
29,08
|
0,00
|
27,09
|
0,00
|
Prime
|
28,80
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
26,50
|
0,10
|
Chipo
|
29,08
|
0,00
|
30,08
|
0,00
|
27,78
|
0,00
|
Фактор
|
28,50
|
0,20
|
29,50
|
0,20
|
25,80
|
0,20
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
Кворум
|
29,05
|
0,15
|
30,10
|
0,15
|
27,60
|
0,15
|
Mango
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Motto
|
27,95
|
0,00
|
28,91
|
0,00
|
26,83
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
29,26
|
-0,01
|
30,20
|
-0,07
|
28,39
|
-0,10
|
|
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