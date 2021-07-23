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Стоимость нефти 23 июля коррекционно снижается после трех дней роста
08:32 23.07.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции после трех торговых сессий роста, благодаря чему котировки за неделю постепенно отыграли падение начала недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 EEST цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% - до 73,52 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,35% - до 71,66 доллара за баррель.
Цены на нефть к концу недели несколько опускаются в рамках коррекции, которая следует после трех дней роста котировок. За это время нефть подорожала суммарно на 7,5-8%. Но с учетом распродажи понедельника, когда цены на нефть упали за один день в среднем на 7-7,5%, цены вернулись к прежнему уровню примерно в 72-73 доллара за баррель.
"Похоже, падение цены (на нефть - ред.) в понедельник было чрезмерной реакцией на... штамм "дельта", в то время как заметный рост цен последних трех дней мог оказаться избыточным, учитывая потенциальное влияние роста случаев заражения на динамику роста экономики в основных потребительских регионах, таких как США, Европа, Япония и так далее", - цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков Ritterbusch & Associates.
Помимо пандемии коронавируса, которая может сдержать восстановление экономики и спроса, рынки продолжают оценивать усилия ОПЕК+. Альянс в минувшие выходные договорился продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.
Позднее в пятницу рынки ожидают публикацию статистики Baker Hughes Company по количеству действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 16 июля, их число выросло на две, до 380 агрегатов.
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