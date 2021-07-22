Финансовые новости
- |
- 22.07.21
- |
- 18:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госрегулирование: предельная цена на топливо снижена на 23-35 коп./л
16:55 22.07.2021 |
Министерство экономики Украины 22 июля обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,64 грн/литр и дизтоплива - 22,25 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на последнюю декаду июля.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на «обычное» дизтопливо - 29,25 грн/л.
По сравнению с серединой месяца средняя цена на бензин снизилась на 0,23 грн/литр, на ДТ - на 0,35 грн/л.
Как сообщал enkorr, 2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены на топливо. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере $27/т, или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензинов и 73 коп./л (с НДС) - к стоимости ДТ.
Напомним, 14 мая 2021 г. правительство приняло постановление, которым с 15 мая было введено государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Поражение, но не конец: Почему соглашение о «Северном потоке-2» должно стать для нас таблеткой от инфантильности
ТОП-НОВОСТИ
|Первый иск России к Украине в ЕСПЧ. Зачем Москве правовой театр абсурда
|НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых
|США и Германия официально договорились о «Северном потоке-2»: что пообещали Украине
|Наследие «Квартала 95». Почему у Зеленского большие проблемы во внешней политике
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина доразмещает евробонды-2029 на $500 млн под 6,3% - источник
|Предложения первого вице-премьера увеличивают дефицит госбюджета до 4% ВВП и выше - экс-первый замминистра экономики
|Рост промпроизводства в Украине в июне-2021 замедлился до 1,1% – Госстат
|Госрегулирование: предельная цена на топливо снижена на 23-35 коп./л
|Цены на бензин растут 22 июля
|НБУ повысил прогноз международных резервов на конец 2021г с $29,8 млрд до $31,3 млрд
|НБУ улучшил прогноз дефицита текущего счета с 0,8% до 0,4% ВВП в 2021г
Это интересно
|Большое нововведение WhatsApp: возможность присоединиться к голосовому или видеозвонку после начала разговора
|Нынешнее поколение Audi A1 станет последним
|Миллиардер Джефф Безос успешно совершил полет в космос
|Китай начал серийно выпускать маглева-поезда, способные двигаться со скоростью 600 км/ч
|Список выявленных НКЦБФР скам-проектов пополнили шесть компаний
|Создан самый прочный в мире самовосстанавливающийся материал — он идеально подойдёт для стёкол в смартфонах
|Илон Маск показал огромную ракету Super Heavy с работающими двигателями