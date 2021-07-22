После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.
Финансовые новости
- |
- 22.07.21
- |
- 16:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на бензин растут 22 июля
15:55 22.07.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 22 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 10 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,27 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,26 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,49 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,43 гривен за литр (+0,10 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США и Германия официально договорились о «Северном потоке-2»: что пообещали Украине
|Наследие «Квартала 95». Почему у Зеленского большие проблемы во внешней политике
|Саботаж заседания Верховной Рады: Почему нардепы прогуливают работу и им за это ничего не будет
|США призвали Украину воздержаться от критики соглашения между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку 2»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на бензин растут 22 июля
|НБУ повысил прогноз международных резервов на конец 2021г с $29,8 млрд до $31,3 млрд
|НБУ улучшил прогноз дефицита текущего счета с 0,8% до 0,4% ВВП в 2021г
|НБУ ожидает повышения учетной ставки до 8,5% в 2021г и снижение ее до 6,5% до конца 2022г
|НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых
Это интересно
|Большое нововведение WhatsApp: возможность присоединиться к голосовому или видеозвонку после начала разговора
|Нынешнее поколение Audi A1 станет последним
|Миллиардер Джефф Безос успешно совершил полет в космос
|Китай начал серийно выпускать маглева-поезда, способные двигаться со скоростью 600 км/ч
|Список выявленных НКЦБФР скам-проектов пополнили шесть компаний
|Создан самый прочный в мире самовосстанавливающийся материал — он идеально подойдёт для стёкол в смартфонах
|Илон Маск показал огромную ракету Super Heavy с работающими двигателями