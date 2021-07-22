Средняя цена сжиженного газа 22 июля в сетях АЗС повысилась на 10 коп./л, до 16,53 грн/л

Это рекордный показатель за всю историю наблюдения стоимости продукта в Украине, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 13,14 коп./л, до 15,91-15,93 грн/л. На станциях сети AMIC ресурс подорожал на 10 коп./л, до 16,34 грн/л.

SUNOIL и Prime подняли цены на 81 и 85 коп./л, до 16,35 и 16,00 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 3 и 25 коп./л, до 16,44 и 16,30 грн/л.

Такие сети как Shell, «Автотранс», BVS и «Овис» подняли цены на 10–20 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 21 по 22 июля, грн/л