После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.
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Средняя цена сжиженного газа 22 июля в сетях АЗС повысилась на 10 коп./л, до 16,53 грн/л
11:40 22.07.2021 |
Это рекордный показатель за всю историю наблюдения стоимости продукта в Украине, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 13,14 коп./л, до 15,91-15,93 грн/л. На станциях сети AMIC ресурс подорожал на 10 коп./л, до 16,34 грн/л.
SUNOIL и Prime подняли цены на 81 и 85 коп./л, до 16,35 и 16,00 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 3 и 25 коп./л, до 16,44 и 16,30 грн/л.
Такие сети как Shell, «Автотранс», BVS и «Овис» подняли цены на 10–20 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 21 по 22 июля, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,49
|
0,00
|
WOG
|
17,38
|
0,00
|
Авиас
|
15,93
|
0,14
|
Укрнафта
|
15,91
|
0,13
|
AMIC
|
16,34
|
0,10
|
Shell
|
16,26
|
0,05
|
SOCAR
|
17,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
16,44
|
0,03
|
KLO
|
16,69
|
0,00
|
Параллель
|
17,25
|
0,00
|
Автотранс
|
16,58
|
0,10
|
UPG
|
16,53
|
0,00
|
SUNOIL
|
16,35
|
0,81
|
BVS
|
15,99
|
0,20
|
Chipo
|
15,96
|
0,00
|
Prime
|
16,00
|
0,85
|
Авантаж 7
|
15,85
|
0,00
|
Овис
|
16,29
|
0,20
|
Mango
|
15,83
|
0,00
|
Motto
|
16,30
|
0,27
|
Средняя цена в Украине:
|
16,53
|
0,10
|
|
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