После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.
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Цены на нефть 22 июля перешли к росту на фоне рисковых настроений
12:39 22.07.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг днем вернулись к росту после утреннего коррекционного снижения, общая склонность трейдеров к риску поддерживает котировки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.12 EEST цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,76% - до 72,78 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,84% - до 70,89 доллара за баррель.
Утром нефть дешевела на 0,5% в рамках коррекции после того, как в среду котировки подскочили на 4,1-4,2%. Удорожание сырья было связано с данными о снижении запасов нефтепродуктов в США за прошлую неделю.
При этом коммерческие запасы нефти в стране за отчетный период неожиданно выросли на 2,1 миллиона баррелей вместо снижения на 4,5 миллиона. Добыча осталась на уровне предыдущей недели в 11,4 миллиона баррелей в день.
"Рынки не обращают внимания на значительную часть макроэкономических опасений, касающихся распространения более заразного штамма COVID-19. Даже слабая еженедельная статистика не смогла остановить устойчивый рост нефтяных цен", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Citi Эдварда Морса (Edward Morse).
В целом на мировых рынках преобладает склонность к риску, о чем свидетельствует повсеместный рост на фондовых рынках. Основные фондовые индексы США в среду выросли на 0,8-0,9%, биржи Азии закрылись ростом до 1,8%, индексы Европы поднимаются на 0,2-0,8%.
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