Исторический рекорд. Надолго ли подорожал автогаз

Денис Стаджи / Деловая столица

По Украине прошла волна подорожания автомобильного сжиженного газа - теперь его средняя цена доходит до 16 грн. Причина - дефицит поставок из-за нарушения логистики.

На минувших выходных средняя цена сжиженного углеводородного газа (СУГ, он же пропан-бутан) в сетях АЗС выросла на 28 коп./л - до 16,00 грн/л (в среднем). Причем на заправках премиум-сегмента (ОККО, SOCAR, WOG) цены на автогаз оказались вообще рекордными для Украины - от 17,28 до 17,49 грн/л. Хотя при желании на дешевых АЗС можно найти и по 15,8 грн/л.

Собственно, рост цен длился всю минувшую неделю, просто медленнее. К тому же подорожание СУГ было очень неравномерным, в зависимости от региона. Самый большой прирост оказался в Николаевской области - на 79 коп./л за неделю. В большинстве же регионов газ подорожал на 50-60 коп./л.

Если запасов бензина и дизтоплива на заправочных сетях хватает, то ситуацию с автогазом можно назвать напряженной - он в дефиците. Более того, рост цены на сжиженный газ наблюдается по всей Европе.

В последний раз похожая ситуация с автогазом в Украине складывалась в октябре 2018-го: тогда тоже стоимость СУГ достигала 16,03 грн/л. Тот всплеск цен, как и нынешний, был связан с дефицитом ресурса у трейдеров. Высокий спрос перестал покрываться импортом, в результате многие газонаполнительные станции стояли пустые.

Но тогда причина была простая и очевидная: прекращение реэкспорта российского СУГ через Беларусь по серым схемам. В конце сентября - начале октября 2018-го Россия закрыла "беларуский канал", одновременно открыв возможности для легальных прямых поставок СУГ в Украину. Однако логистика новых схем еще была не отработана, и потому на рынке возник временный дефицит пропан-бутана.

Сейчас же рынок столкнулся с нехваткой СУГ в целом в европейском регионе. Поставки потребителям по разным причинам задерживаются. Не последнюю роль в этом сыграла сперва очень жаркая погода (влияет на технологический процесс производства автогаза), а потом - разрушительные шквалы и ливни, пронесшиеся по Европе (нарушение логистики, остановка перевозки опасных грузов).

В результате цены на СУГ в Украине стали подтягиваться к уровню европейских. Наши 16 грн/л - это 0,5 евро. Для сравнения: в Польше литр автогаза стоит сейчас 0,53 евро, в Венгрии - 0,73 евро, в Литве 0,6 евро, в Молдове - 0,53 евро, в Румынии - 0,52 евро, во Франции - 0,87 евро, в Чехии - 0,54 евро, в Германии - 0,69 евро.

Как указывают аналитики Консалтинговой группы "А-95", в Украине за минувшую неделю выросли оптовые цены СУГ вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. С начала июля оптовая цена автогаза повысилась на 3 тыс. грн за тонну, что эквивалентно 1,6 грн/л. Но за тот же период в розничных сетях он подорожал на 70-90 коп./л. Получается, рост цен на автогаз сети АЗС частично амортизировали за счет собственной маржи.

"О критическом дефиците речь пока не идет, однако запасы в хранилищах исчерпываются, а поставки импортного ресурса задерживаются", - говорит аналитик "А-95" Артем Куюн.

Какой будет цена на автогаз

Аналитики компании "А-95" ожидают подорожания автогаза за нынешнюю неделю еще на 30-40 коп./л. А в конце месяца напряженность на рынке начнет спадать, график поставок придет в норму.

С тем, что катастрофического подорожания не будет, согласен и эксперт нефтегазового рынка Леонид Косянчук. Выступая в эфире телеканала "24", он пояснил, что СУГ уже некуда дорожать.

"Если Минэкономики установило предельную цену на бензин 31,64 грн за литр - то берите отсюда 55% - и это будет предельная цена сжиженного газа. Если даже (АЗС - "ДС") цену поставят выше, то это будут их убытки. Потребитель максимально перейдет на бензин. Потому что если сжиженный газ будет стоить более 55-60% от стоимости бензина, то он становится экономически непривлекательным как альтернативное топливо", - констатировал Косянчук.

Средняя стоимость бензина на украинских АЗС сейчас колеблется от 28,20 грн/л А-92 до 31 грн/л А-95. И, по прогнозам экспертов, цены на бензин и дизтопливо в ближайшее время расти не будут. Дело в том, что оптовые цены у поставщиков на границе Украины не только стабилизировались, но и наметился тренд на их снижение. Причина - прекращение роста мировых цен на нефть. Еще недавно ее котировки достигали $75 и выше, но теперь картель ОПЕК+ решил выбросить на рынок дополнительные объемы "черного золота", и цена на сырье для бензина пошла вниз (29 июля она составляла $69). А если вспомнить, что автогаз тоже делают из нефти, то становится понятно: в перспективе предстоит подешеветь и ему.