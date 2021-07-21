Автогаз на АЗС 21 июля продолжает дорожать

Средняя цена сжиженного газа 21 июля в сетях АЗС повысилась на 12 коп./л, до 16,42 грн/л. Это рекордный показатель за всю историю наблюдения стоимости продукта в Украине, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 19-21 коп./л, до 15,78 грн/л. На станциях сети Shell ресурс подорожал на 34 коп./л, до 16,21 грн/л.

AMIC и «Автотранс» подняли цены на 17 и 25 коп./л, до 16,23 и 16,48 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 15 и12 коп./л, до 16,42 и 16,03 грн/л. В сети «Авантаж 7» цена выросла на 20 коп./л — до 15,85 грн/л.

Такие сети как «Фактор», BVS, «Укргаздобыча», Marshal, Mango и другие подняли цены на 10–40 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 20 по 21 июля, грн/л