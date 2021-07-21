Финансовые новости
- |
- 21.07.21
- |
- 15:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Автогаз на АЗС 21 июля продолжает дорожать
11:37 21.07.2021 |
Средняя цена сжиженного газа 21 июля в сетях АЗС повысилась на 12 коп./л, до 16,42 грн/л. Это рекордный показатель за всю историю наблюдения стоимости продукта в Украине, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 19-21 коп./л, до 15,78 грн/л. На станциях сети Shell ресурс подорожал на 34 коп./л, до 16,21 грн/л.
AMIC и «Автотранс» подняли цены на 17 и 25 коп./л, до 16,23 и 16,48 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 15 и12 коп./л, до 16,42 и 16,03 грн/л. В сети «Авантаж 7» цена выросла на 20 коп./л — до 15,85 грн/л.
Такие сети как «Фактор», BVS, «Укргаздобыча», Marshal, Mango и другие подняли цены на 10–40 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 20 по 21 июля, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,49
|
0,00
|
WOG
|
17,38
|
0,00
|
Авиас
|
15,78
|
0,19
|
Укрнафта
|
15,78
|
0,21
|
AMIC
|
16,23
|
0,17
|
Shell
|
16,21
|
0,34
|
SOCAR
|
17,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
16,42
|
0,15
|
KLO
|
16,69
|
0,00
|
Параллель
|
17,25
|
0,00
|
Автотранс
|
16,48
|
0,25
|
UPG
|
16,53
|
0,00
|
Фактор
|
16,20
|
0,40
|
BVS
|
15,79
|
0,20
|
Chipo
|
15,96
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
16,19
|
0,30
|
Авантаж 7
|
15,85
|
0,20
|
Marshal
|
15,50
|
0,20
|
Mango
|
15,71
|
0,34
|
Motto
|
16,03
|
0,12
|
Средняя цена в Украине:
|
16,42
|
0,12
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США призвали Украину воздержаться от критики соглашения между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку 2»
|Личная армия Зеленского. Как у МВД будут забирать Нацгвардию
|К нам едет ревизор. Зачем Госдеп отрядил эмиссара в Киев и Варшаву
|Украина начинает 5-й этап вакцинальной кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ФГИ Украины получил заявки на 1-й этап отбора советников по приватизации от 13 компаний
|Цены на бензин снижаются 21 июля
|КС признал неконституционной конфискацию товаров в зоне упрощенного таможенного контроля
|Стоимость нефти 21 июля растет в ожидании статистики по запасам в США
|Исторический рекорд. Надолго ли подорожал автогаз
|Автогаз на АЗС 21 июля продолжает дорожать
Это интересно
|Создан самый прочный в мире самовосстанавливающийся материал — он идеально подойдёт для стёкол в смартфонах
|Илон Маск показал огромную ракету Super Heavy с работающими двигателями
|Volkswagen: электромобили уже к 2025 году станут более прибыльными, чем автомобили с ДВС
|США, ЕС и НАТО обвинили Китай в совершении кибератак через Microsoft Exchange
|Дефицит на серверном рынке усилился — время ожидания поставок некоторых компонентов достигло 1 года
|В Японии осудили американцев, которые помогли экс-боссу Nissan бежать из страны
|Акции Virgin Galactic обвалились, несмотря на успешный полёт Ричарда Брэнсона — инвесторы сомневаются в перспективах компании