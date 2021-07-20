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Цены на бензин 20 июля стабилизировались
15:37 20.07.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 20 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал на 31 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,27 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,26 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,49 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 16,30 гривен за литр (+0,31 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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