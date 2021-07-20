Финансовые новости
- |
- 20.07.21
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Средняя цена автогаза в Украине 20 июля достигла рекордных 16,30 грн/л
11:48 20.07.2021 |
Средняя цена сжиженного газа 20 июля в сетях АЗС повысилась на 30 коп./л, до 16,30 грн/л. Это рекордный показатель за всю историю наблюдения стоимости продукта в Украине, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 75-78 коп./л, до 15,57-15,59 грн/л. На станциях сети WOG ресурс подорожал на 10 коп/л, до 17,38 грн/л.
AMIC и UPG подняли цены на 31 и 38 коп./л, до 16,08 и 16,53 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 24 и 10 коп./л, до 16,27 до грн/л и 15,91 грн/л. В сети Chipo цена выросла на 36 коп./л — до 15,96 грн/л.
Такие сети как «Автотранс», «Параллель», BVS, «Катрал», «Авантаж», Mango, Marshal и другие подняли цены на 10–40 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 по 20 июля, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,49
|
0,00
|
WOG
|
17,38
|
0,10
|
Авиас
|
15,59
|
0,78
|
Укрнафта
|
15,57
|
0,75
|
AMIC
|
16,08
|
0,31
|
Shell
|
15,87
|
0,00
|
SOCAR
|
17,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
16,27
|
0,24
|
KLO
|
16,69
|
0,00
|
Параллель
|
17,25
|
0,26
|
Автотранс
|
16,23
|
0,25
|
UPG
|
16,53
|
0,38
|
SUNOIL
|
15,53
|
0,00
|
BVS
|
15,59
|
0,10
|
Chipo
|
15,96
|
0,36
|
Катрал
|
15,57
|
0,10
|
Авантаж 7
|
15,65
|
0,07
|
Marshal
|
15,30
|
0,20
|
Mango
|
15,29
|
0,15
|
Motto
|
15,91
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
16,30
|
0,30
Как отмечалось основным фактором подорожания СУГ аналитики Консалтинговой группы «А-95» называют рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. Там отмечают, что с начала июля оптовая цена СУГ возросла на 3 800 грн/т, что эквивалентно 1,9 грн/л. За тот же период розничные сети продемонстрировали удорожание на 1-1,2 грн/л.
«О критическом дефиците речь пока не идет, однако запасы в хранилищах исчерпываются, а поставки импортного ресурса задерживаются», — отмечал аналитик «А-95» Артем Куюн. По его словам, рост цены на сжиженный газ наблюдается по всей Европе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Священная война» Зеленского с Тупицким захватывает все новые и новые государственные институты
|Зеленский под защитой. Зачем ГБР и Венедиктова шьют уголовку верховным судьям
|ГБР открыло дело по факту вынесения судьями Верховного Суда решения по Тупицкому
|В НБУ ликвидировали управление по расследованию дел ПриватБанка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Деньги на бочку – как получить безотказный кредит
В РУБРИКЕ
|Теневые зарплаты в Украине достигают полтриллиона гривень – министр экономики
|Цены на бензин 20 июля стабилизировались
|Цены на нефть 20 июля колеблются после обвала в понедельник
|Северный поток-2. США и Германия идут к соглашению, Украина получит инвестиции – Reuters
|Средняя цена автогаза в Украине 20 июля достигла рекордных 16,30 грн/л
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.07.21
Это интересно
|Акции Virgin Galactic обвалились, несмотря на успешный полёт Ричарда Брэнсона — инвесторы сомневаются в перспективах компании
|Mercedes-Benz полностью перейдёт на электрокары
|Исследователи обманули систему аутентификации Windows Hello с помощью инфракрасного снимка
|Panasonic присоединяется к американскому проекту скоростной добычи лития
|Голландцы начали продавать 5-кубитовые квантовые процессоры всем желающим
|Bloomberg: США будут отслеживать криптотранзакции для борьбы с атаками вирусов-вымогателей
|Alfa Romeo Tonale будет заряжаться от розетки